Resiste ad un controllo di polizia e cerca di prendere la pistola a un agente

È comparso questa mattina, 29 maggio, davanti al giudice K.F., un cittadino tunisino di 39 anni arrestato nella serata di ieri dagli agenti delle Volanti di Verona. L'uomo è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il suo arresto è stato convalidato e il giudice lo ha condannato a otto mesi di reclusione.

K.F. è stato fermato ieri, intorno alla 20.30, in via Cantarane. Gli agenti lo avevano notato insieme ad altre tre persone, due delle quali già note alle forze dell'ordine, e avevano deciso di controllarlo. Il 39enne non aveva i documenti ed ha iniziato a correre in direzione di via Mazza. Durante l'inseguimento, gli agenti hanno notato che l'uomo aveva gettato a terra un telefono cellulare e quattro involucri di cellophane contenenti circa sette grammi di eroina.

Fermato per la seconda volta, il tunisino ha cercato di sottrarsi nuovamente alla presa degli agenti, tentando di estrarre la pistola dalla fondina di uno dei poliziotti.

Definitivamente bloccato, K.F. è finito in manette ed è stato accompagnato in questura.

Il cittadino straniero, già condannato nel 2007 dal Tribunale di Lecce per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e nel 2008 dal Tribunale di Verona per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo che si è svolto questa mattina.