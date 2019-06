SI dal Consiglio: complessi residenziali al posto dei capannoni in via Puglie

Approvato dal Consiglio comunale di giovedì sera, con 23 voti favorevoli, 1 contrario e 7 astenuti, l’intervento di ristrutturazione richiesto dalla Società Cooperativa edilizia Chiara s.r.l. per la costruzione di nuovo residenziale in via Puglie. Il progetto riguarda la demolizione di alcuni capannoni industriali e la successiva realizzazione di due costruzioni residenziali per complessive 15 unità abitative.

I volumi del nuovo edificato, pari a 1.474 metri quadrati, saranno notevolmente inferiori alla superficie coperta presente oggi nell’area, che con le due strutture industriali è pari a 2.721 metri quadrati. Inoltre, l’intervento porterà alla complessiva sistemazione degli spazi esterni e alla realizzazione di un parcheggio pubblico di 354 metri quadrati.

Collegati alla delibera sono stati presentati 23 emendamenti. Di questi, accolti dall’assessore all’Urbanistica Ilaria Segala, 3 del consigliere Sinistra in Comune Michele Bertucco, 2 del consigliere Pd Carla Padovani ed 1 del consigliere Battiti per Verona Matteo De Marzi.

La seduta è stata aperta con la commemorazione dell’ex consigliere comunale Giorgio Bertani, deceduto lo scorso 8 giugno.