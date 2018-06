Chievo, bar rumoroso in via Puglie. Chiesta la chiusura a mezzanotte

La sera devono tenere le finestre di casa chiuse per non far entrare i rumori e il fumo che salgono dal bar di via Puglie, in zona Chievo. Una situazione che va avanti da più di tre anni e che i residenti hanno più volte denunciato. L'anno scorso hanno addirittura raccolto le firme per chiedere che l'orario di chiusura del locale sia ridotto alla mezzanotte. Una richiesta che i cittadini che vivono vicino a quel bar particolarmente rumoroso hanno avanzato di nuovo tramite L'Arena.

Come spiegato da una residente a Chiara Bazzanella, il titolare del bar non è molto presente e chi lavora all'interno del locale fatica a gestire la clientela più maleducata, già dall'ora dell'aperitivo. Il bar, inoltre, ha anche un plateatico interno, verso il cortile comune del condominio, dove da regolamento dovrebbe scattare il silenzio alle 22. Silenzio che non viene rispettato e che potrebbe spingere la residente anche a sporgere denuncia per violazione della quiete pubblica. I residenti sono stanchi di dover chiamare sempre vigili o polizia e non capiscono perché in centro l'orario di alcuni bar fracassoni è stato ridotto, mentre per questo bar ancora la misura non è scattata.