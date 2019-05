Rubate da una chiesa di Verona le reliquie della Madonna di Fatima

Un colpo è andato a segno nella giornata di mercoledì nella chiesa Gesù Divino Salvatore, situata in piazza Papa Giovanni XXIII° nel quartiere di borgo Roma, a Verona.

È arrivata intorno alle 16 la chiamata del parroco alla centrale operativa della Questura di Verona, il quale ha denunciato il furto delle reliquie della Madonna di Fatima. Stando a quanto appreso dalla Polizia di Stato, alcuni ignoti (o ignoto) si sarebbero appropriati delle copie del rosario e della corona, oltre alla teca che conteneva un lembo della prima riesumazione di uno dei tre pastorelli dell'Apparizione, per un valore totale di poco inferiore ai mille euro.

Sul posto si è diretto il personale della Squadra Mobile, che ha dato il via alle indagini. Non si conosce però l'orario preciso in cui è stato commesso il furto: il prete infatti ha avvisato le forze dell'ordine quando ha notato l'ammanco e non avrebbe notato individui sospetti.