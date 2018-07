La relazione è finta ma va dalla ex: scoppia la lite e arrivano i carabinieri

Non voleva arrenendersi alla fine della sua love story e all'alba di lunedì l'uomo di origini algerine, irregolare e senza fissa dimora, oltre che già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabineri della Compagnia di Verona con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Come detto, il 36enne disoccupato non aveva accettato la conclusione della sua relazione sentimentale, così si era nuovamente recato a casa della ex fidanzata finendo con l'avere una violenta discussione. I vicini, allarmati dalle urla, hanno allertato il 112 e sul posto è dunque intervenuto un equipaggio del Radiomobile, ma secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, alla vista delle divise il nordafricano, in stato di alterazione psicofisica, ha provato a colpire nuovamente la donna, senza riuscirvi per l'immediato intervento dei militari.

La vittima ed uomo degli uomini dell'Arma sono stati poi soccorsi a causa delle lesioni riportate e successivamente dimessi dall’ospedale di Borgo Trento, mentre l'algerino verrà processato con rito direttissimo martedì mattina.