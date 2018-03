Il Registro Tumori del Veneto ha messo a disposizione di tutti i suoi dati

Dall'inizio di marzo è visitabile il nuovo sito internet istituzionale del Registro Tumori del Veneto. Il portale contiene tutto il patrimonio di informazioni raccolte dal Registro e lo mette a disposizione di tutti. In particolare, è possibile consultare i dati sulla diffusione dei diversi tipi di tumori nelle varie province, suddivisi per l'età degli ammalati, il sesso e la sede del tumore. Al momento sono presenti i dati fino al 2013, ma presto saranno caricate anche informazioni più recenti.

Con le informazioni attualmente contenute sul sito del Registro Tumori del Veneto si può scoprire, ad esempio, che la provincia di Verona è quella in cui si verifica il maggior numero di tumori alla tiroide in Veneto, però confrontando questo tipo di tumore con quelli localizzati in altre sedi, si nota che il tumore alla tiroide non è il più frequente in generale tra i veronesi. Semplicemente, i veronesi si ammalano di più di cancro alla tiroide rispetto agli altri veneti.

I tumori più frequenti nel veronese sono quelli alla prostata negli uomini (quasi il 20% del totale maschile) e alla mammella nelle donne (quasi il 30% del totale femminile), seguiti da quelli al colon retto e ano che colpiscono più gli uomini delle donne, mentre il cancro alla tiroide è più frequente tra le veronesi.

In generale, si registrano più casi di tumore tra gli uomini e il tasso di incidenza della malattia nel veronese è di poco inferiore al tasso regionale.