La Regione Veneto compra 24 nuovi mammografi digitali per tutte le Ulss

La giunta regionale ha dato il via ad una vasta operazione di ammodernamento delle dotazioni di mammografi in tutte le Ulss per un investimento complessivo di 2 milioni 880mila euro, autorizzando l'Azienda Zero a procedere all'acquisto.

Acquistiamo ben 24 macchinari di ultima generazione, come mammografi digitali e mammografi digitali con tomosintesi - ha commentato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia - che andranno a sostituire i macchinari più vecchi. Quelli nuovi raggiungono il massimo della precisione e garantiscono al medico il più efficace aiuto per la diagnosi. I mammografi saranno distribuiti su tutto il territorio, sulla base delle esigenze espresse dalla Ulss per rendere capillare il servizio di diagnosi e potenziare lo screening.

L'acquisto complessivo è di 10 mammografi digitali di un valore di 80mila euro l'uno e di 14 mammografi digitali con tomosintesi che invece hanno un costo unitario di 160mila euro. 21 di questi entreranno in funzione quest'anno, gli altri 3 l'anno prossimo. Quelli previsti per la provincia di Verona arriveranno tutti quest'anno e sono tutti mammografi digitali con tomosintesi. Saranno forniti agli ospedali di San Bonifacio e Legnago, all'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e alla struttura sanitaria di Marzana.