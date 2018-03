Il cinema di qualità a soli tre euro con la regione Veneto: ecco i film in programma

Arriva al traguardo dell’undicesima edizione "La Regione del Veneto per il Cinema di Qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I Martedì al cinema", progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto. Forte del grande successo riscosso negli anni precedenti, anche quest’anno la rassegna si propone di essere un concreto strumento per valorizzare le opere cinematografiche di qualità e di consolidare il ruolo delle sale di proiezione quali presidi culturali sul territorio veneto.

Da martedì 6 marzo, per tutti i martedì del mese di marzo e maggio i cittadini avranno l’opportunità, recandosi nelle sale cinematografiche FICE veronesi aderenti all’iniziativa, di fruire di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di soli tre euro.

In questo primo martedì di rassegna, il Cinema Teatro Alcione di Verona propone, alle 15.30, 18.00 e 20.30, la visione a tre euro di The Post” (Biografico, USA, 2017, 118’) di Steven Spielberg, candidato agli Academy Awards 2018 come miglior film, con Meryl Streep candidata come miglior attrice. 1971: Katharine Graham è la prima donna alla guida del The Washington Post in una società dove il potere è di norma maschile, Ben Bradlee è il duro e testardo direttore del suo giornale. Nonostante Kaye e Ben siano molto diversi, l’indagine che intraprendono e il loro coraggio provocheranno la prima grande scossa nella storia dell’informazione con una fuga di notizie senza precedenti, svelando al mondo intero la massiccia copertura di segreti governativi riguardanti la Guerra in Vietnam durata per decenni.

Anche il Multisala Rivoli guarda alla Notte degli Oscar mettendo in cartellone due tra i film con il maggior numero di candidature. Alle 16.45 inizia la proiezione de “La forma dell'acqua - The Shape of Water” (Drammatico - USA, 2017, 119’) di Guillermo Del Toro, Golden Globe 2018 per miglior regista, migliore colonna sonora originale e candidato ad undici Premi. L’opera è una fiaba sovrannaturale, ambientata sullo sfondo dell'America della Guerra Fredda nel 1962. In un laboratorio segreto ad alta sicurezza voluto dal governo, lavora Elisa, una donna intrappolata in una vita di solitudine. Ma tutto cambia quando insieme alla sua collega Zelda scoprono uno strano esperimento non classificato.

Segue, alle 19.00, “Il filo nascosto” (Drammatico, USA, 2017, 130’) di Paul Thomas Anderson candidato a sei Premi, tra cui Miglior Film, Miglior Regista e Miglior Attore Protagonista. Nella cornice glamour e scintillante della Londra degli anni Cinquanta, il sarto Reynolds Woodcock dirige insieme con sua sorella Cyril la celebre House of Woodcock, inconfondibile marchio di stile e bellezza, richiesto da reali, stelle del cinema, ereditiere, socialiste, debuttanti e nobildonne. Gli originali e moderni capi firmati proiettano Woodcock al centro della moda britannica, e consacrano il suo nome come uno dei più conosciuti e ammirati del dopoguerra. Nonostante la conoscenza dei desideri e della figura femminile, lo scapolo impenitente considera l'amore un privilegio precluso a un artista del suo calibro, e preferisce intrattenersi con donne diverse che gli forniscono la giusta dose di ispirazione e compagnia. Finché non incontra Alma, ragazza ambiziosa e caparbia, che riesce a insinuarsi nel suo cuore come musa e come amante, sconvolgendo da un giorno all'altro la sua perfetta vita su misura.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.spettacoloveneto.it oppure attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.