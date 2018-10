Verona. Quasi 15 mila euro per eliminare le barriere architettoniche

Il Comune di Verona si è aggiudicato il contributo di 14.663,54 euro, messo a disposizione dalla Regione con il bando per cofinanziare la redazione dei Peba nei Comuni del Veneto.

Di fatto, il contributo copre quasi la metà del costo progettuale del Piano redatto per il centro storico di Verona, del valore complessivo di 29.327,08 euro.

Presentato la settimana scorsa, il primo Peba di Verona ha mappato tutti i siti critici del centro storico cittadino, rilevando ben 2.330 ‘ostacoli’. Ora, per la prima volta, tutte le barriere architettoniche risultano schedate, con foto e suggerimenti per la loro eliminazione, e on-line, in quanto già integrate nel Sistema Informativo Territoriale del Comune di Verona.

“Una notizia che ci fa molto piacere e che avvalora il lavoro di mappatura effettuato sul campo in questi mesi – commenta l’assessore alla Programmazione ed interventi per abbattimento barriere architettoniche Ilaria Segala -. Ne sarebbe stata felice anche Nicoletta Ferrari, fondatrice e anima di disMappa, di cui proprio oggi sono stati celebrati i funerali. E’ anche grazie al suo progetto e al suo costante impegno per una città a misura di disabile, che oggi Verona può vantare il primo strumento per l’abbattimento delle barriere architettoniche”.