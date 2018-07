Non gli regalano un biglietto del bus, perde il controllo e spacca la porta

Voleva un biglietto "in regalo" per prendere l'autobus e quando ha visto che nessuno era disposto ad accontentarlo, avrebbe perso le staffe.

Un cittadino indiano classe 1978, nullafacente e pluripregiudicato è stato tratto in arresto nel pomeriggio di lunedì dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona, in flagranza dei reati di danneggiamento aggravato ed interruzione di pubblico servizio.

Erano circa le 15 quando lo straniero avrebbe deciso di salire su un bus della linea ATV senza il necessario ticket, decidendo così di chiederne uno a passanti e passeggeri: al netto rifiuto delle persone già a bordo del mezzo però, avrebbe iniziato ad innervosirsi e dare letteralmente in escandescenza. Tre calci sarebbero stati dati alla porta posteriore del pullman, quella in vetro, uno più forte dell’altro: e l'ultimo l'avrebbe mandata in frantumi.

Spaventati, i passeggeri allora hanno chiesto di scendere e l’autista ha accostato il prima possibile per permettere alle persone di uscire dal mezzo in totale sicurezza.

Ma, nel frattempo, la telefonata al 112 era già partita e ad attendere il malvivente alla “fermata” vi erano proprio i carabinieri, che lo hanno condotto in caserma in stato d’arresto.