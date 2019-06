Reagisce al controllo di polizia dopo una rissa: 31enne finisce in manette

Resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale: è questo il reato contestato a un cittadino marocchino di 31 anni, arrestato, nella notte tra sabato e domenica, dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona.

L’intervento della polizia è stato richiesto, intorno alle 04.30, per una lite tra alcuni ragazzi che si trovavano in via Giolfino.

Giunti sul posto, gli agenti, tra i vari giovani presenti per strada, hanno immediatamente notato un gruppetto di alcuni ragazzi che ha dichiarato di aver subito delle aggressioni da parte di ignoti. Tra i giovani, un cittadino marocchino di 31 anni, residente nel veronese, si sarebbe mostrato insofferente e aggressivo al controllo, spintonando i poliziotti e sferrando contro gli stessi calci e pugni. Inoltre, alla richiesta di esibire un documento di riconoscimento, avrebbe dichiarato di non esserne in possesso. È stato, così, accompagnato presso gli uffici di lungadige Galtarossa dove è stato sottoposto ai vari accertamenti.

Dopo i controlli il 31enne marocchino, con precedenti penali e di polizia in materia di stupefacenti, per reati contro il patrimonio, la persona e per guida in stato di ebbrezza, è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, ed è stato trattenuto all’interno le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata di sabato.

Durante la mattinata il cittadino straniero è comparso davanti al giudice che, dopo aver convalidato l’arresto, ha rinviato l’udienza.