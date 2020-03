Rapine alle Poste: già arrestati per un colpo, vengono accusati di altri due

Entrambi erano già finiti in manette il 27 gennaio, dopo essere stati colti in flagrante nella rapina all'ufficio postale di via del Pontiere, a Verona, venerdì però gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Verona, hanno notificato loro un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, dopo averli ritenuti responsabili anche dei colpi messi a segno alle Poste di Pescantina (7 gennaio 2020) e via Cristofoli, a Verona (8 gennaio 2020).





I fotogrammi dell'auto usata dai malviventi a Pescantina

A collocare Mario Perobelli, 38 anni, e Maurizio Sartor, 37 anni, sulle scene dei crimini sono stati gli agenti della divisione reati contro il patrimonio, i quali hanno analizzato attentamente i filmati delle telecamere e gli indizi in loro possesso, che sono stati poi presentati al Pm Zenatelli il quale ha concorcato con i risultati delle indagini e si è rivolto al gip Gorra, che ha emesso la misura.



Le immagini della rapina a Pescantina

Il primo colpo aveva visto due malviventi fare irruzione nell'ufficio, a volto coperto e armati di coltello, e allontanarsi con un magro bottino di circa 200 euro. Sempre a volto coperto ma armati anche di pistola, oltre che di coltello, 24 ore dopo altri due individui si erano appropriati di circa 2400 euro nelle Poste di zona Stadio. In entrambe le circostanze i malviventi si erano allontanati a bordo di un'auto scura, una Mazda, di cui uno dei testimoni della rapina dell'8 gennaio era riuscito ad annotare la targa e a fornirla alle forze di polizia. Il veicolo risultava in uso a Perobelli, che è finito così nel mirino degli investigatori.

Ad incastrare i due ci hanno pensato anche le analisi dei telefoni cellulari, che li collocano sul posto al momento dei due furti, e i capi di abbigliamento.



Le immagini del colpo di via del Pontiere

Giacca e scarpe indossati nella rapina di Pescantina, sono stati infatti trovati tra i vestiti di Perobelli, mentre ad inguaiare Sartor sono stati i guanti e anche in questo caso le scarpe.

Le forze dell'ordine dunque si erano messi sulle loro tracce fino a quando non li hanno fermati dopo il colpo di via del Pontiere, anche con un po' di sorpresa: i due infatti avevano infatti cambiato il proprio modus operandi, utilizzando un motorino per la fuga e non la solita auto



Le prime due immagini riguardano le scarpe e la giacca indossate da Pierobelli, le altre due fanno riferimento ai guanti indossati da Sartor