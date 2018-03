Rapinata la Cassa di risparmio del Veneto a Colognola ai Colli: arrestato uno dei banditi

Erano circa le ore 17.30 di venerdì 2 marzo, quando a Colognola ai Colli è stata compiuta una rapina presso la filiale della Cassa di Risparmio del Veneto con sede in via Strà.

Secondo le prime informazioni disponibili, ad agire sarebbero stati due banditi. Non appena giunto l'allarme, sul posto si sono precipitati i carabinieri e proprio il celere e tempestivo intervento dei militari ha consentito di catturare uno dei rapinatori.

L'individuo arrestato aveva peraltro con sé l'incasso appena sottratto in banca, circa 28 mila euro. L'altro malvivente è invece riuscito a fuggire a bordo di una vettura. Al momento sono in corso da parte dei carabinieri le ricerche e ulteriori indagini per cercare di scovare anche il fuggitivo.