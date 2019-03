Tenta di rapinare una ragazza, ma oppone resistenza con l'amica: arrestato

La resistenza opposta dalla vittima e da un'amica ha mandato a vuoto il suo tentativo di rapina: nella notte tra sabato e domenica gli agenti delle Volanti hanno tratto in arresto Moassin Jalil, 20enne di nazionalità marocchina.

Erano circa le 3.20 di domenica, quando è arrivata alla centrale operativa della Questura la segnalazione di ciò che stava avvenendo in via Giberti. L’operatore in sala radio, dopo aver diramato la richiesta di intervento alle pattuglie in servizio, è rimasto in collegamento telefonico con la ragazza che aveva lanciato l'allarme: si trattava di un'amica della vittima che, spaventata, stava assistendo alla scena in via Giberti.

Grazie alle informazioni dettagliate fornite in tempo reale dalla testimone, i primi poliziotti intervenuti sul posto hanno individuato il criminale descritto, che stava cercando di divincolarsi dalla presa della donna aggredita, che provava di impedirgli la fuga.

La colluttazione, cui avrebbe preso parte anche la seconda ragazza per difendere l’amica, si è conclusa fortunatamente in pochi minuti, grazie all'arrivo degli agenti delle Volanti che hanno bloccato il 20enne e lo hanno arrestato con l’accusa di tentata rapina.

Secondo la ricostruzione dei fatti, le due ragazze sarebbero state avvicinate dallo straniero nei pressi dell’abitazione della vittima. Moassin Jalil avrebbe allora strattonato con forza la tracolla indossata da una delle due donne, per poi afferrare quest’ultima dal collo al fine di evitare che potesse, in qualsiasi modo, opporsi.

Lunedì mattina il giudice, in sede di direttissima, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa del processo, rinviato al prossimo 8 aprile.