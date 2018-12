Oppeano, rapina in una villetta con pistola alla mano e passamontagna

Dopo aver preso uno dei responsabili, i carabinieri sono alla ricerca del resto della banda che ha compiuto la rapina di lunedì scorso, 17 dicembre, nella frazione di Oppeano di Ca' degli Oppi. Ma gli investigatori sono anche al lavoro per scoprire gli ignoti che il giorno prima hanno messo a segno un'altra rapina, in una villetta di Oppeano. Si sta seguendo anche la pista che tra i due eventi ci sia un nesso, ma è ancora tutto al vaglio di chi è impegnato nelle indagini. Le due rapine hanno avuto modalità simili, ma ci sono anche delle differenze e per questo non si può ancora essere certi che gli autori siano gli stessi.

Alla rapina nella villetta di Oppeano hanno preso parte cinque malviventi, più due complici che hanno fatto da palo e che hanno aspettato i rapinatori nell'auto usata per la fuga. Nella villetta viveva una coppia che si è vista entrare in casa cinque uomini con il volto coperto da un passamontagna e armato di pistole, forse vere o forse giocattolo. I residenti sono stati minacciati ma non malmenati e hanno dato ai rapinatori soldi, cellulari e altri oggetti preziosi. I malviventi, dopo il colpo, sono scappati e hanno raggiunto l'auto con cui sono ripartiti, prendendo probabilmente la Transpolesana.

A chiamare i carabinieri sono state le vittime, le quali hanno fornito ai militari tutte le informazioni che potevano per aiutare le indagini. Oltre questi dettagli, un altro aiuto potrebbe essere dato dalle immagini delle telecamere piazzate vicino alla villetta rapinata.