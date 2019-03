Richiedenti asilo pestati e derubati a Porta Nuova nella notte: 30 giorni di prognosi

Due giovani richiedenti asilo sono stati brutalmente aggrediti nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 marzo a Verona. L'episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte, nella zona di Porta Nuova mentre i due ragazzi, all'incirca ventenni, si trovavano in via Case dei Ferrovieri. Secondo quanto riferito alle forze dell'ordine dalle due vittime, l'aggressione sarebbe stata compiuta a scopo di rapina da parte di due sconosciuti, descritti come «persone di colore». Oggetto della rapina sarebbero infatti stati uno zainetto e alcune decine di euro.

I ventenni aggrediti, originari del Gambia e attualmente regolari sul territorio italiano in quanto richiedenti asilo, hanno riportato gravi ferite da taglio, presumibilmente causate da un coltello. Entrambi sono stati soccorsi dagli operatori del Suem 118 e condotti in ospedale a Borgo Trento. Per uno di loro la prognosi è stata di 30 giorni.

In merito all'aggressione, si stanno al momento occupando delle indagini i carabinieri di Verona che, grazie anche all'ausilio dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, proveranno nelle prossime ore a chiarire la dinamica dei fatti ed identificare i responsabili della violenta rapina.