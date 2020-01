Rapina in Posta: due uomini incappucciati ed armati scappano con i soldi

Una rapina è stata messa a segno nella tarda mattinata di mercoledì in un ufficio postale di Verona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 12.30 due uomini incappucciati e con il volto travisato avrebbero fatto irruzione nelle Poste di via Cristofoli 21, nel quartiere Stadio, uno impugnando un coltello e l'altro una pistola (ancora non si sa se vera o giocattolo), quando ancora era presente della clientela. Nessuno fortunatamente ha avvertito malori, ma è stata grande la paura per i presenti, con i criminali che nel frattempo si sono fatti consegnare dagli operatori il denaro presente in alcune cassette, prima di lasciare l'edificio ed allontanarsi a tutta velocità a bordo una station wagon in direzione di San Massimo.

A quel punto è scattato l'allarme, con le Volanti della Polizia di Stato che si sono precipitate sul posto, seguite poi dalla Squadra Mobile e dalla Polizia scientifica. Sono stati eseguiti dunque tutti i rilievi del caso e raccolte le testimonianze del presenti, mentre è ancora da quantificare il bottino con cui sono scappati i malviventi.