Rapina in tabaccheria: armato di pistola, fa irruzione e scappa col bottino

Sono stati momenti di grande paura quelli vissuti nella serata di giovedì dalla titolare della tabaccheria Jala, situata al civico 140/b di via XX Settembre, a Verona.

Erano circa le 18 infatti, quando un uomo con un berretto di lana che ne nascondeva alcuni tratti del viso, ha fatto irruzione nell'esercizio di Veronetta, armato di pistola. "Fuori i soldi o sparo", avrebbe urlato il rapinatore alla donna, senza lasciar trasparire alcun accento particolare, la quale non ha opposto resistenza lasciando che si appropriasse dei circa 300 euro presenti nella cassa.

Una volta ottenuto il bottino il malvivente ha tagliato la corda, mentre la vittima ha lanciato l'allarme gridando fuori dall'esercizio e avvisando il 113 di quanto accaduto: la titolare di un locale vicino ha anche provato ad inseguire il fuggitivo, perdendone però le tracce nelle vie del quartiere.

In pochissimo tempo si posto sono arrivate le Volanti della Questura e la Polizia scientifica, che si sono subito messe al lavoro per raccogliere tutti gli indizi utili alle indagini: secondo gli investigatori, l'episodio al momento non sarebbe riconducibile alle altre rapine messe a segno negli ultimi tempi in città.