Casco in testa e armati di scacciacani: rapina in tabaccheria, banditi in fuga

Sono stati attimi di paura quelli vissuti nella serata di giovedì nella tabaccheria "Il Punto", a Castelnuovo del Garda, quando due malviventi sono entrati per mettere a segno una rapina.

Erano circa le 19 quando i criminali hanno fatto irruzione nell'esercizio di via Castello con il casco in testa, i guanti e una pistola che si rivelerà essere una scacciacani. In quel momento, oltre alla donna che vi lavora, era presente un'anziana cliente: inizialmente le due non hanno creduto fosse una rapina nonostante uno dei uomini l'avesse affermato una volta entrati, ma quando questo si è diretto dietro il banco per raggiungere la cassa, i suoi intenti sono stati più chiari.

La donna allora avrebbe provato ad impedirgli di raggiunere il suo scopo, ma due colpi a salve sparati in aria l'hanno convinta a desistere. Trattenuta e spintonata anche la cliente prima di abbandonare la tabaccheria-edicola, probabilmente in sella ad un ciclomotore, i criminali sono riusciti a mettere le mani su circa 500 euro.

A quel punto è stato lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Peschiera del Garda, che hanno dato il via alle indagini. I militari hanno preso in consegna e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, oltre ad ascoltare le parole delle due vittime: i malviventi avrebbero pronunciato poche parole e tutte in italiano, ma non viene esclusa neppure l'ipotesi che si potrebbe trattare di due stranieri che conoscono bene la nostra lingua.