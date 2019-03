Incappucciati, minacciano la cassiera con il coltello e scappano col denaro

Una rapina è stata messa a segno nella serata di mercoledì a Verona.

Intorno alle ore 20, due uomini incappucciati, di probabile origine nordafricana, hanno fatto irruzione nel supermercato Prix di via Duse. Armati di coltello, hanno minacciato la cassiera che, spaventata, si sarebbe saggiamente messa al riparo nell'esercizio, lasciando loro campo libero per appropriarsi di quanto contenuto nella cassa (circa 350 euro) e andarsene. A quel punto è stato dato l'allarme e sul posto sono arrivate le Volanti della Questura e la Polizia scientifica, che si sono subito messi al lavoro per raccogliere gli indizi e le testimonianze utili a risalire ai malviventi.