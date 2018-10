Volto coperto e coltello in mano, rapina al supermercato A&O del Saval

Il supermercato Super A&O di via Marin Faliero a Verona è stato rapinato ieri, 23 ottobre, intorno alle 19.30. Era dunque vicino l'orario di chiusura, nell'attività commerciale era rimasto solo un commesso che si è visto puntare un coltello e ha dovuto consegnare al malvivente armato i soldi contenuti nella cassa, qualche centinaio di euro.

Dopo la rapina, la vittima ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari del radiomobile che stanno indagando per rintracciare il rapinatore e il suo probabile complice. Il colpo, infatti, pare sia stato compiuto da un uomo dal volto coperto dal casco, ma ad attenderlo fuori dal supermercato ci sarebbe stato un complice in sella allo scooter usato per la fuga.