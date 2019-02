Rapina e spaccio di droga. Scattano gli ordini di carcerazione per 2 uomini

Due ordini di carcerazione, disposti dall'autorità giudiziaria, sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Verona Principale nel pomeriggio di martedì.

Il primo ha riguardato un cittadino tunisino 27enne che, già sottoposto a misura alternativa alla detenzione, mercoledì scorso è stato arrestato dai militari della sezione Radiomobile perché in possesso di eroina destinata allo spaccio. L’uomo è stato rintracciato in città ed accompagnato in carcere a Montorio.

Nel secondo caso, un cittadino marocchino 32enne, ristretto presso la casa circondariale di Milano-San Vittore per altri fatti, è stato sottoposto a custodia cautelare nell’ambito del procedimento relativo ad una rapina aggravata commessa in città.