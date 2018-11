Rapinato dei soldi di Atv: banditi in fuga con un bottino di 20 mila euro

Una rapina è stata compiuta nel centro di Verona nella tarda mattinata di lunedì.

Erano circa le 12.30, quando due persone a bordo di uno scooter nero hanno avvicinato un uomo in piazza Renato Simoni, che si stava recando in una banca della zona per versare gli incassi settimanali della biglietteria Atv. I malviventi, vestiti con abiti scuri e un casco bianco in testa, scesi dal mezzo e, dopo avegli spruzzato contro dello spray urticante, uno dei due lo avrebbe strattonato e malmenato fino a quando non è riuscito ad approriarsi del bottino, circa 20 mila euro, prima di far perdere le proprie tracce.

Lanciato subito l'allarme, sul posto si sono precipitate le Volanti della Polizia di Stato, ma dei due non c'era già più traccia. È giunta poi anche la Squadra Mobile, che ha dato il via alle indagini: un testimone ha fornito una descrizione dei criminali ed inoltre verranno acqusiti i filmati delle telecamere della zona.

