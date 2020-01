Accento veronese e bottino di oltre 2 mila euro: caccia ai rapinatori delle Poste

Ha fruttato poco più di 2 mila euro, per la precisione 2360, la rapina andata a segno nella tarda mattinata di mercoledì alle Poste di via Cristofoli, a Verona. A metterla a segno sono stati due malviventi, intorno alle 12.30 che si sono poi allontanati di corsa per fuggire a bordo di una station wagon in direzione di San Massimo.

Un'azione fulminea quella eseguita dai criminali, i quali si sono recati all'ufficio postale di zona Stadio con il volto coperto: uno, armato di pistola, sarebbe penetrato all'interno urlando "Questa è una rapina", mentre fuori il complice faceva da palo, coltello alla mano. Lo stesso rapinatore avrebbe ordinato agli impiegati dietro al banco di aprire i cassetti contenenti il denaro delle operazioni della giornata, che lui stesso avrebbe preso ed infilato in un sacco, il tutto davanti a quattro clienti che per loro sfortuna si trovavano lì in quel momento, ma che non avrebbero subito alcuna minaccia diretta, così come nessuno ha accusato malori causati dallo shock.

Una volta fuggiti è scattato l'avviso alle forze dell'ordine e sul posto sono arrivate inizialmente le Volanti della Polizia di Stato, seguite poi dalla Squadra Mobile e dalla Polizia scientifica, che hanno dato il via alle indagini e alla raccolta di ogni inidizio utile. Gli investigatori hanno ascoltato i testimoni, i quali hanno riferito di che la parlata dei criminali avrebbe avuto una cadenza veronese: un piccolo dettaglio (peraltro non certo) al quale si spera di aggiungerne altri, magari forniti dalle immagini delle telecamere della zona.