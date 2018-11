Rapina in piazza Simoni: «Gli impiegati ATV sono come vittime predestinate»

Sono le segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Slm, con una nota diffusa, a trarre le proprie considerazioni per quanto avvenuto nella tarda mattinata di lunedì a Verona.

Da qualche anno oltre a chiedere maggiore tutela per gli Operatori di Esercizio (autisti) chiediamo con insistenza anche maggiore attenzione aziendale sulle possibili aggressioni che possono subire gli impiegati che effettuano il trasporto e il versamento di somme di denaro (operazioni, tra l’altro, che al momento vengono svolte senza alcun riconoscimento economico). Abbiamo sempre evidenziato che le aggressioni, fisiche e/o verbali, oltre a provocare gravi danni fisici possono creare anche conseguenze psicologiche devastanti a chi le subisce, anche per questa ragione pretendiamo che ATV attui tutte le misure per limitare al minimo questi rischi. Misure, tra l’altro, previste anche dal D.Lgs. 81/2008, che impone ai datori di lavoro di attuare tutti i provvedimenti di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le sigle sindacali rinnovano dunque la propria richiesta di maggiore sicurezza per i dipendenti.

Non è la prima volta che si verifica un episodio di questo genere e francamente stupisce che ATV non abbia mai accolto le nostre richieste e i nostri suggerimenti per tutelare adeguatamente gli operatori che sono costretti ad effettuare queste operazioni, molto rischiose, mettendo sempre a repentaglio la propria incolumità. Al momento, infatti, il versamento degli incassi presso gli istituti bancari viene effettuato dagli impiegati senza alcuna protezione e/o assistenza di personale idoneo, neanche quando le somme che si trasportano sono davvero molto elevate. Nella migliore delle ipotesi la “possibile vittima” nel tragitto biglietteria-banca viene accompagnato da un collega ATV; ma quest’ultimo, non essendo un supereroe e non disponendo di adeguati strumenti difensivi, difficilmente potrebbe contrastare i malviventi. Da anni chiediamo che queste operazioni vengano effettuate da personale altamente qualificato nella custodia e nel trasporto valori, peccato che questa nostra richiesta sia rimasta inascoltata, quasi a voler scaricare tutto il rischio di queste operazione agli impiegati.

Auspichiamo che da oggi queste procedure di queste operazioni cambino e vengano effettuate in totale sicurezza perché gli impiegati ATV sono stati assunti per svolgere solo mansioni amministrative (solitamente per nulla rischiose) e non per effettuare operazioni che richiedono l’utilizzo dell’elmetto e del giubbotto antiproiettile...