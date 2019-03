Minaccia passante e gli prende soldi e cellulare. Arrestato rapinatore

Il 16 agosto dello scorso anno, un cittadino di nazionalità marocchina si era rivolto ai carabinieri di Verona per denunciare la rapina da lui subita la sera precedente mentre si trovava in via Faliero. Un connazionale a lui sconosciuto, sotto la minaccia di un coltello, gli aveva sottratto 250 euro e il cellulare.

Le indagini dei militari hanno condotto ad un marocchino 33enne, residente in città e noto alle forze dell'ordine. Il giudice per le indagini preliminari di Verona, ritenendo provata la sua colpevolezza, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.

I carabinieri lo hanno fermato ieri, 6 marzo, e lo hanno accompagnato nella casa circondariale di Montorio.