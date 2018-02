Volto coperto e armato di pistola rapina una parafarmacia in zona Stadio

I carabinieri di Verona sono al lavoro, controllando le immagini delle telecamere e raccogliendo quante più informazioni possibili per risalire all'identità del rapinatore che ieri, 19 febbraio, dopo le 19 ha colpito alla parafarmacia di via Da Vinci, in zona Stadio.

La titolare del negozio ha raccontato ai militari che l'uomo aveva il cappuccio in testa e il volto coperto. Era armato di pistola, e poco prima della chiusura, quando ormai non c'era nessuno nella parafarmacia, è entrato e ha puntato l'arma contro la donna chiedendole i soldi contenuti nella cassa. Dalla voce, l'uomo le è sembrato italiano. Un rapinatore anche fortunato, perché la titolare in giornata non era andata a consegnare l'incasso di sabato in banca. Quindi il malvivente è potuto scappare con circa mille euro di bottino. Prima di fuggire, però, l'uomo ha ordinato alla vittima di andare nella stanza del retro. La donna ha dovuto obbedire e così non ha potuto vedere in che modo e in che direzione sia scappato il rapinatore.

Particolarmente avvilita la titolare della parafarmacia che ha subito due rapine in meno di due anni.