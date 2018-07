Rapina a mano armata in sala giochi: banditi in fuga con 10 mila euro

Un grosso colpo è stato messo a segno tra mercoledì e giovedì nella Bassa Veronese.

Erano circa le 1.30 quando due malviventi a volto coperto hanno fatto irruzione in una sala giochi di Vallese di Oppeano, armi in pugno, costringendo il personale a farsi consegnare il contenuto della cassa, circa 10000 euro, per poi darsi alla fuga a bordo di un'auto.

Sul posto i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Legnago e la stazione di Oppeano, che hanno dato il via alle indagini per risalire agli autori della rapina.