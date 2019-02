Vallese di Oppeano, uomo armato rapina sala slot in pieno giorno

I carabinieri di Oppeano insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile di Legnago sono al lavoro per rintracciare il rapinatore che ieri, 17 febbraio, ha portato via un incasso da qualche migliaio d'euro alla sala slot Lucky Games di via Spinetti a Vallese. Una rapina compiuta in pieno giorno, poco dopo le 11.30, da un uomo corpulento che con il volto coperto e armato di pistola (forse giocattolo) ha minacciato l'impiegata e molto rapidamente ha arraffato i soldi contenuti nella cassa prima di dileguarsi. L'allarme è scattato regolarmente, richiamando tre auto dei carabinieri, che però non sono riusciti ad intercettare il malvivente. I militari non hanno avuto fortuna neanche con i testimoni perché, a parte la donna minacciata dal rapinatore, nessun cliente del Lucky Games sembra essersi accorto di nulla.

Non è la prima volta che questa sala slot di Vallese di Oppeano viene presa di mira dai rapinatori. Lo scorso 4 luglio, furono due gli uomini che portarono via circa diecimila euro dalla cassa, colpendo però di notte, quando si stava avvicinando l'orario di chiusura.