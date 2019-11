Rapina in strada vicino piazza Bra, un arrestato. Complice in fuga

Nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre, i carabinieri di Verona hanno compiuto l'arresto di un cittadino tunisino, il quale è stato portato in carcere con l'accusa di rapina. L'uomo, circa un quarto d'ora prima dell'arresto, avrebbe rapinato un suo connazione dietro a Palazzo Barbieri, in Interrato Torre Pentagona, con l'aiuto di un complice, che i militari stanno rintracciando.

Al rapinato sono stati sottratti una giacca, un cellulare e 80 euro ed è stato rotto il setto nasale. La vittima ha chiesto aiuto ai militari che solitamente stazionano in piazza Bra, subito dopo sono partite le ricerche e nel giro di poco tempo i carabinieri sono riusciti a rintracciare uno dei rapinatori in via XX Settembre.