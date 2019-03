Scoperto a rubare, aggredisce e minaccia guardia giurata. Arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, 18 marzo, un equipaggio della sezione radiomobile dei carabinieri di Verona è intervenuto nel negozio Zara all'interno del centro commerciale Adigeo, dove poco prima un cittadino marocchino 31enne, senza fissa dimora, aveva tentato di impadronirsi di un giubbotto staccando la placchetta antitaccheggio.

Una volta scoperto, l'uomo ha aggredito e minacciato pesantemente una guardia giurata.

All'arrivo dei militari, il 31enne è stato ammanettato e portato in caserma. Resterà rinchiuso nella camera di sicurezza in attesa di essere condotto davanti al giudice per rispondere del reato di rapina impropria.