Tenta di rubare una bici parcheggiata ad Adigeo, 28enne viene arrestato

Aveva provato ad impadronirsi di una bici, parcheggiata davanti al centro commerciale Adigeo da una donna, ma gli è andata male. Un ventottenne indiano, pregiudicato, è stato sorpreso dagli addetti alla sicurezza di Adigeo a forzare la catena della bicicletta.

Il giovane si muoveva vicino alle rastrelliere, poi con molta disinvoltura ha estratto dalla tasca una tenaglia e si è accovacciato per rompere la catena che teneva legata la bici. Gli addetti alla sicurezza siano riusciti ad intervenire e il ragazzo, scoperto e bloccato, ha iniziato a scalciare contro di loro per sfuggire alla cattura con calci e pugni.

Giunti sul posto, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona hanno arrestato l'indiano per rapina impropria. Per il giovane è stato disposto l'obbligo di firma per tre volte alla settimana. Il processo è stato rinviato ad ottobre.