Paura alle Golosine. Bandito armato di coltello rapina una profumeria

Sono stati attimi di vera paura quelli vissuti nella serata di martedì da due commesse della profumeria Kuadrifoglio, situata al civico 5 - 7 di via Murari Brà a Verona.

Erano circa le 19, quando un uomo con il volto coperto da un passamontagna è entrato nell'attività armato di coltello, che non ha esitato a puntare contro le due donne, strattonandole e ordinando loro di aprire la cassa. Terrorizzate dalla presenza del malvivente, le due non hanno opposto resistenza: l'uomo si è dunque appropriato di circa 1200/1300 euro, per poi uscire dall'attività ed allontanarsi a bordo di uno scooter.

Lanciato l'allarme, sul posto si sono precipitate le Volanti, ma del bandito non c'era più traccia. Arrivata anche la Polizia scientifica, le indagini hanno preso il via con i filmati delle telecamere dell'attività e la testimonianza delle vittime: le due hanno confessato di aver notato la carnagione olivastra dell'uomo, ma non hanno saputo dire se fosse italiano o straniero.