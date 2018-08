Rapinano gioielleria in Svizzera, arrestati e messi in carcere a Verona

Tre cittadini francesi, di 18, 22 e 24 anni, sono stati arrestati in autostrada vicino a Verona e portati nel carcere di Montorio. Sono sospettati di essere gli autori del furto milionario messo a segno giovedì scorso, 16 agosto, in una gioielleria svizzera a Samnaun. I tre erano a bordo dell'auto usata per la fuga, una Mercedes grigia, che era stata avvistata in Trentino Alto Adige e grazie alla collaborazione tra la polizia svizzera e quella italiana è stato possibile l'arresto dei tre presunti rapinatori, arresto avvenuto nella giornata di venerdì, 17 agosto.

Non è quindi durata molto la fuga dei tre giovani francesi che poco prima delle 4 del mattino di giovedì avevano sfondato l'ingresso della gioielleria con un fuoristrada. I rapinatori hanno poi messo orologi e gioielli all'interno di alcuni sacchi e poi sono scappati. Il valore della refurtiva ammontava a centinaia di migliaia di franchi svizzeri.