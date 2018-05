Rapina in gioielleria. Bucano la vetrata a picconate e scappano con i monili

Clamorosa rapina messa a segno nel centro storico di Verona, nella mattinata di giovedì 10 maggio.

Alcuni rapinatori, probabilmente 5 e di carnagione chiara, si sarebbero serviti di alcune mazze per creare dei fori nel vetro antisfondamento della gioielleria Antiqua, situata in corso Sant'Anastasia, per poi infilarci le mani e arraffare tutto ciò che era a portata. Secondo alcuni testimoni, i rapinatori poi avrebbero inforcato le biciclette lasciate in vicolo Cavalletto e sarebbero scappati a tutta velocità verso piazza Viviani.

Nel frattempo nel negozio erano presenti marito e moglie, che si sono chiusi dentro e hanno allertato la Polizia, ma quando sul posto sono arrivate le Volanti, della banda non c'era pià traccia. Sul luogo poi sono arrivati gli uomini della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, che hanno subito dato il via alle indagini per risalire ai malfattori.