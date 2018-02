Armato di scacciacani rapina una farmacia, ma perde il bottino nella fuga

Ennesimo episodio criminale a Verona, dopo la rapina in parafarmacia allo Stadio, quella alla tabaccheria in via XX Settembre e la donna picchiata e derubata della sua borsetta in Corso Cavour.

Nella serata di venerdì 23 febbraio presso la farmacia San Pancrazio in via Galileo Galilei, un uomo travisato in volto ha compiuto una nuova rapina, esplodendo peraltro due colpi con una pistola scacciacani.

Nel corso della sua fuga, tuttavia, il rapinatore ha perduto l'incasso che aveva appena sottratto alla farmacia. Sono quindi stati immediatamente allertati i carabinieri che hanno avviato le indagini e, al momento, sono in corso le ricerche.