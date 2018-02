Rapina all'Eurospin: bandito spara un colpo a salve e scappa con l'incasso

Un altro supermercato è finito nel mirino dei malviventi nel pomeriggio di sabato, quando un'altra rapina è andata a segno.

Erano circa le 14.30 quando un uomo alto circa 1 metro e 70, vestito con abiti scuri, uno smanicato nero e un paio di occhiali da sole, è entrato all'Eurospin di via Belfiore 129, a Cadidavid. Non appena varcate le porte, il malvivente ha sparato un colpo di pistola a salve per terra attirando l'attenzione dei due dipendenti presenti, ai quali ha intimato di consegnare l'incasso: in quel momento una sola cassa era aperta e il bandito si è dunque dovuto accontentare di un bottino di 500 euro. Non appena uscito dall'esercizio, il rapinatore è salito a bordo di una Fiat Uno ed è fuggito in direzione di San Giovanni Lupatoto.

Su posto sono intervenuti gli uomini della Squadra Mobile, delle Volanti e della Polizia Scientifica, per raccogliere tutti gli indizi del caso e ascolatare i testimoni, i quali hanno raccontato che il malfattore in questione aveva un accento meridionale: le indagini hanno quindi preso il via.