Gruppo di amici sventa una rapina con coltello in via XX Settembre

Brutto episodio quello avvenuto nella serata di domenica a Veronetta, conclusosi comunque con l'arresto del malvivente da parte delle Volanti della questura.

Erano circa le 20.30 ed un cittadino straniero si trovava sul marciapiede di via XX settembre, davanti ad un locale, quando è stato improvvisamente avvicinato da un nordafricano armato di coltello, che gli avrebbe intimato di consegnargli il denaro che aveva con sè. Il gruppo di amici del giovane però è uscito dal locale ed è andato in suo aiuto, dando vita così ad una colluttazione nella quale un ragazzo è rimasto ferito alla mano.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza, è stata allertata le centrale operativa del 113, che ha inviato due pattuglie sul posto: per il malvivente a quel punto non c'è stato scampo e sono scattate le manette.