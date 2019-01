Incastrato dalle indagini, dopo aver rapinato due donne nella loro casa

Le indagni condotte dai carabinieri lo hanno indicato come il responsabile di una rapina in abitazione, consumata a Sanguinetto il 5 dicembre scorso, in danno di due donne marocchine le quali si sono viste piombare in casa l'uomo che, con violenza e minaccia, avrebbe sottratto loro un orologio, un cellulare, un anello, una collana d'oro e 300 euro in contanti, per poi darsi alla fuga.

I militari della stazione locale dunque hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un cittadino marocchino, J. K., classe 1989, celibe, irregolare e incensurato. L'attività investigativa che ha preso il via dopo la rapina, ha portato i carabinieri nel comune di Boschi Sant'Anna, dove il nordafricano è stato sorpreso nei pressi di alcune abitazioni del posto.

Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato accompagnato presso il carcere di Montorio.