Rapinata in casa e ferita: attimi di terrore per una donna e ladro in fuga

Una violenta rapina in casa è avvenuta lo scorso pomeriggio a Correzzo, frazione del Comune di Gazzo Veronese, ai danni di una donna di 55 anni. Secondo quanto riportato quest'oggi da Stefano Nicoli sul quotidiano L'Arena, un uomo a volto coperto e dall'accento straniero sarebbe entrato nell'abitazione della casalinga e le avrebbe intimato di consegnarle del denaro.

Minacciata e aggredita anche fisicamente, la donna ha quindi ceduto quanto prima alle richieste del malvivente consegnadogli del denaro contante, circa 200 euro. Il bandito si sarebbe poi dato alla fuga non appena nei pressi della casa è giunta, casualmente e provvidenzialmente, un'automobile.

A quel punto è scattata la chiamata ai carabinieri che sono intervenuti sul posto e, al momento, si occupano delle indagini per cercare di rintracciare il rapinatore. La donna è stata quindi trasferita in ospedale a Legnago, dove è stata dimessa con una prognosi di 25 giorni per una lussazione della spalla e le contusioni riportate nel corso della rapina.