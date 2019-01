Quartiere Navigatori, rapinatore mostra coltello e strappa la borsa a un'anziana

Una donna di 87 anni è stata rapinata martedì pomeriggio, 22 gennaio, davanti a casa sua, nel quartiere Navigatori di Verona. Un malvivente, l'ha minacciata con un coltello ed è scappato con la sua borsa. Borsa che ieri, 24 gennaio, è stata ritrovata lungo l'Adige e al suo interno mancavano soldi, bancomat e tessera sanitaria.

Ha raccontare la rapina è stata la stessa vittima ad Enrico Santi de L'Arena. La donna era uscita di casa per fare la spesa ed era entrata nel cancelletto del condominio, senza accorgersi che un uomo la stava seguendo. Quest'uomo, l'ha bloccata e le ha mostrato il coltello ordinandole di darle i soldi che aveva. Lei gli ha risposto di non averne molti con sé, ma di averne altri in casa. Il rapinatore non si è fidato, le ha strappato borsa ed è andato via.

La vittima, dopo un iniziale shock, ha chiesto aiuto e lo ha ricevuto da un'amica che vive nel suo stesso condominio. Poi il marito dell'87enne ha chiamato il 113 e gli agenti hanno soccorso l'anziana e hanno provato a trovare la borsa anche nei cassonetti. La donna ha poi fornito una descrizione del rapinatore, un italiano sulla trentina, atletico, che le sembrava vestito come un muratore. Per individuarlo, la polizia sta visionando le immagini delle telecamere poste sulla zona.