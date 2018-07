Rapina in banca a Verona: 4 banditi in fuga con un bottino di 80mila euro

Sono in fuga con il bottino, i quattro criminali che nel primo pomeriggio di venerdì hanno messo a segno una rapina in banca a Verona.

Erano circa le 13.30 quando tre persone armate di taglierino hanno fatto irruzione nel Banco Credito Cooperativo di piazzale Cadorna, nella zona di borgo Trento: secondo quanto appurato dalle forze dell'ordine, si trattava di uomini tra 25 e i 35 anni, con un accento del Sud Italia, forse siciliano.

I malviventi a quel punto, senza fare uso di minacce o violenza, hanno invitato i presenti ad allontanarsi e si sono appropriati dell'intero contenuto della cassa continua del bancomat: circa 80mila euro. Con il bottino in mano, i rapinatori sono usciti dall'istituto di credito e sono saliti a bordo di un'auto guidata da una quarta persona che faceva da "palo", dopodiché sono scappati facendo perdere le proprie tracce.

Solo a quel punto è scattata la segnalazione al 113 e sul posto sono arrivate le Volanti della Polizia di Stato, la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica: le ricerche sono dunque scattate in tutta la città, così come la raccolta di ogni indizio utile a risalire all'identità dei criminali.