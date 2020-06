Rapina in banca in via IV Novembre a Verona: arrestato un uomo

È scattato l'allarme alle 10.30 di giovedì mattina per una rapina in una banca di Verona. Un malvivente ha fatto irruzione nella banca BPM di Via IV Novembre a Verona.

A lanciare l'allerta è stata una dipendente dell'istituto di credito, che è riuscita ad avvisare un collega di un'altra filiale, il quale ha allertato il 113. Sul posto si sono dirette le Volanti della Questura di Verona, oltre alla Squadra Mobile e al personale UOPI: uno dei rapinatori, un foggiano classe 1975 con precedenti specifici alle spalle è stato arrestato, mentre si cercano altri due complici.

Le pantere della polizia hanno bloccato la strada per cercare di fermare tutti i banditi, tra gi sguardi attoniti della gente che si trovava nella zona e che naturalmente non poteva sapere cosa stesse accadendo.

AGGIORNAMENTO DELLE 18.30 - Nel pomeriggio la Questura di Verona ha tenuto una conferenza per fornire i dettagli della tentata rapina: pare che l'uomo non avesse complici, ma proseguono gli accertamenti degli uomini della Squadra Mobile: qui i dettagli.