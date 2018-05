Rapina ad un anziano: una giovane gli strappa via l'orologio e scappa

Una rapina ai danni di un anziano è stata messa a segno a Verona nella mattinata di martedì.

Erano circa le 9.30 in via Colonnello Fincato, quando una giovane ha strappato via dal polso di un uomo di 81 anni il suo orologio, per poi scappare via e allontanarsi a bordo di un'auto scura.

Sul luogo del fatto è arrivata l'ambulanza, per controllare lo stato di salute della vittima, e la Polizia di Stato, che ha dato il via alle indagini per risalire all'identità della rapinatrice.