Rapinatore minaccia un'anziana per avere la sua borsa, ma lei non ce l'ha

Prima ha provato a rapinare un'anziana, senza accorgersi che con sé non aveva la borsetta, poi ha tentato di rifarsi con un uomo, che però ha avvisato il 112 e lo ha fatto arrestare. Un veronese classe 1969, nella nottata di martedì, è stato quindi tratto in arresto dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona nel comune di San Giovanni Lupatoto.

Il pregiudicato ha avvicinato una signora nella zona di Raldon, vicino ad uno sportello bancomat, con il volto coperto e in mano una pistola, poi rivelatasi finta: a quel punto le ha intimato di consegnarli la borsa, ma la 73enne non aveva con sé i propri effetti personali. Un dettaglio di cui l'inesperto rapinatore non si era accorto e che lo ha portato a cercare un nuovo obiettivo.

Poco lontano dunque, con lo stesso modus operandi, ha cercato di derubare un uomo, un veronese classe 1968, il quale però aveva appena assistito al precedente tentativo di rapina e, senza farsi spaventare, ha contattato il 112 fornendo tutte le indicazioni utili sull’auto e le fattezze del malvivente che si era trovato davanti.

Accorsi sul posto, i militari hanno individuato e tratto in arresto il malvivente, in flagranza di reato, per tentata rapina aggravata. Riconosciuto dalle due vittime, l'uomo è stato poi condotto nel carcere di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria.