Rapinò un'anziana con una complice minorenne: 35enne condannata

Dovrà scontare una pena di 2 anni, 4 mesi e 12 giorni di reclusione Zingara Halilovic, la 35enne nata a Soave, fermata martedì dai carabinieri di Vicenza.

Come riportano i colleghi di VicenzaToday, la donna è stata ritenuta colpevole di un reato “predatorio” con l'aggravante che la vittima non poteva difendersi per l'età avanzata e per problemi di mobilità: una rapina dunque, avvenuta nel dicembre 2016 in piazzetta Duomo, nel capoluogo berico, ai danni di un'anziana di 85 anni, impegnata nelle spese natalizie. Il colpo era stato messo a segno dalla Hailovic e un'altra nomade, minorenne, che qualche mese dopo vennero arrestate.

Nei giorni scorsi dunque è stato emesso l'ordine di carcerazione definitivo proprio per quella rapina, che è stato eseguito nella tarda serata di martedì. L’arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata accompagna presso il carcere femminile della Giudecca a Venezia, come disposto dall’autorità giudiziaria.