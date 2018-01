Perde la testa in un bar, lo rapina e aggredisce la barista e un avventore

Intorno alle 23 di ieri, 6 gennaio, è giunta alla sala operativa della questura di Verona una richiesta di intervento al Bar Iris di vicolo Fossetto, per la segnalazione di un cittadino extracomunitario che stava distruggendo il locale.

La volante della polizia giunta sul posto ha accertato che lo straniero, dopo aver speso tutti i suoi soldi al videopoker, aveva iniziato a chiedere con insistenza del denaro ad una dipendente del locale. Ricevendo risposta negativa, l'uomo era andato in escandescenza incominciando a rompere alcune bottiglie di liquore e dei bicchieri presenti all'interno del bar. In pieno stato di agitazione, il cittadino extracomunitario aveva colpito un avventore del bar, facendolo cadere a terra, e subito dopo con un bicchiere di vetro aveva colpito la barista alla nuca. In più, dopo aver afferrato un coltello dal bancone, con fare minaccioso, aveva strappato i cavi del registratore di cassa e, una volta sfilato il cassetto contenente i soldi, aveva cercato la fuga. I poliziotti sono arrivati giusto in tempo per bloccare il fuggitivo e lo hanno messo in sicurezza nell'auto di servizio.

Portato in questura, l'uomo è stato perquisito e trovato in possesso di 8,5 grammi di eroina. La sostanza è stata sequestrata insieme ai cellulari in cui erano presenti messaggi con cui gli acquirenti gli chiedevano un appuntamento.

La barista e l'avventore sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento per le cure del caso e le loro prognosi sono rispettivamente di 7 e 4 giorni.

Lo straniero è stato identificato e le sue iniziali sono B.A.. È un tunisimo del '90, pluripregiudicato per reati specifici e già gravato dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria. Il giovane è stato tratto in arresto per i reati di tentata rapina aggravata, lesioni personali e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato ristretto nelle camere di sicurezza della questura in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

Questa mattina, 7 gennaio, dopo la convalida dell'arresto, il gip ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere in attesa dell'udienza rinviata al 14 febbraio 2018.