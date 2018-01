Protagonista in Arena, Ramón Vargas ammesso al Rotary Club Verona Nord

Ramón Vargas, uno dei più grandi tenori viventi, richiesto in tutto il mondo e già interprete in Arena di Rigoletto e del Barbiere di Siviglia, viene ammesso venerdì sera al Rotary Club Verona Nord.

La cerimonia si terrà a Villa Quaranta di Settimo di Pescantina, sede del sodalizio presieduto dal dottor Claudio Gobbin, e prelude a un’iniziativa benefica che vedrà coinvolti tutti e dieci i Rotary di Verona coordinati dal Verona Nord, in collaborazione con la Fundación Ramón Vargas e con l’Onlus Verona Brain Research presieduta dall’industriale e mecenate veronese Giuseppe Manni, finalizzata alla raccolta fondi destinati alla ricerca per la lotta alle malattie cerebrali neonatali.

Vargas, messicano di nascita e residente a Vienna, ha una abitazione anche a Fumane, in Valpolicella, dove appena può si rifugia lontano dagli impegni legati al bel canto che lo vedono protagonista nei teatri di tutto il mondo. Nel 1992 debutta sulle scene internazionali quando viene invitato dal Metropolitan di New York a sostituire Luciano Pavarotti nel ruolo Edgardo nella Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. L’anno successivo alla Scala di Milano interpreta Fenton nell’allestimento di Strehler per il centenario del Falstaff di Giuseppe Verdi, con Riccardo Muti sul podio. Da allora viene acclamato in tutto il mondo: dal Teatro Colón di Buenos Aires al London Royal Opera House, dall’Opéra National de Paris al Metropolitan di New York e alla Wiener Staatsoper, passando per l’Arena di Verona.

L’ammissione di Vargas al Rotary Club Verona Nord avverrà alla presenza del Governatore del distretto Rotary 2060 Stefano Campanella (già alla guida dell'Ente Lirico Arena di Verona), i presidenti di cinque Club della città, l'assistente del Governatore Pietro Luigi De Marchi, il direttore artistico del Teatro Ristori Alberto Martini e l’industriale Giuseppe Manni. Subito dopo la "spillatura" del nuovo socio, verrà presentato il service per la fondazione Vargas.

Il cerimoniale prevede alle 20 l'apertura della serata con il saluto alle bandiere, la lettura del codice etico rotariano, il benvenuto agli ospiti e subito dopo l'entratura del nuovo socio.