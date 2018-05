Raid di furti sulle auto a Peschiera: vetri in frantumi e vetture "ripulite"

Non dev'essere stato un bel risveglio quello di martedì mattina per i proprietari delle auto in sosta nel parcheggio del campo sportivo di Peschiera.

I malviventi infatti hanno svaligato una decina di vetture, alla ricerca di oggetti di valore, accanendosi nella maggior parte dei casi sul vetro anteriore: un raid andato a segno nel cuore della notte, probabilmente intorno alle 3.

Le segnalazioni delle vittime sono state poi inoltrate alla stazione locale dei carabinieri e alla polizia municipale, che si sono messi al lavoro per individuare gli autori.