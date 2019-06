Sul Garda per le nozze dei genitori: è grave la 16enne investita a Malcesine

Versa ancora in gravi condizioni la giovane ragazza di soli 16 anni, una turista tedesca, che nella prima serata di mercoledì 12 giugno è stata investita da una Fiat Panda lungo la strada Gardesana a Malcesine. La giovane si trovava nella località lacustre per festeggiare le nozze dei suoi genitori, insieme ai quali soggiornava in un hotel della zona.

Mercoledì sera è poi avvenuto il funesto evento: la 16enne stava rientrando verso l'albergo, quando il veicolo guidato da una donna del posto l'ha colpita facendola cadere a terra. Sul posto erano intervenuti i soccorritori con ambulanze ed elicottero, trasportando la giovane d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento dove tuttora si trova ricoverata in Rianimazione con prognosi riservata.

Circa la dinamica dell'incidente, gli inquirenti stanno ancora cercando di dettagliarla. In particolare resta da comprendere se la giovane, al momento dell'urto, fosse in fase di attraversamento della strada, o se piuttosto non si trovasse semplicemente lungo il bordo esterno della carreggiata.